الترجمان: الجميع خالف وعوده للشعب بشأن توفير الخدمات الأساسية والتمهيد للانتخابات

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إنه لو أتيح لليبيين القرار وحرية الحركة فلن يلفظوا القيادات الراهنة، بل سيلفظون المشهد الراهن برمته، في ظل افتقادهم للسيولة والكهرباء وغاز الطهي، فضلًا عن تدهور الوضع الصحي وارتفاع مؤشر الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الثلاثاء أضاف: “الجميع خالف وعوده للشعب فيما يتعلق بحل المشاكل وتوافر الخدمات الأساسية والتمهيد للانتخابات، انطلاقًا مما تم التوصل إليه من اتفاقيات سياسية، الكل كذب على الليبيين، وهذا الحديث ينطبق على حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي وأيضًا على مجلس النواب وأعضاء بملتقى الحوار السياسي، والبعثة الأممية”.

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