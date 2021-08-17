نورلاند: للشعب الليبي الحق في انتخابات خالية من الضغوط الخارجية

ركزت زيارة السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، لعواصم: مصر والمغرب وتركيا، على ضرورة وضع الأساس الدستوري والإطار القانوني المطلوب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد.

وشدد نورلاند بحسب بيانٍ صادرٍ عن الخارجية الأمريكية، على تقديم التسويات اللازمة لتلبية توقعات الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة، وتمثل خطوة أساسية باتجاه تحقيق الاستقرار والوحدة والديمقراطية في البلاد.

وأضاف البيان: الاستقرار والتقدم المستمر على المسارين السياسي والأمني سيؤديان إلى زيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية والازدهار لليبيين.

وتؤكد الولايات المتحدة عبر سفيرها في ليبيا، على دعم حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة خالية من الضغوط الخارجية، داعية الشخصيات الرئيسية إلى استخدام نفوذهم في هذه المرحلة الحرجة من أجل القيام بما هو الأفضل لكافة الليبيين.

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