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تحديد موعد عودة “طلبة ليبيا” إلى مقاعد الدراسة

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حددت وزارة التربية والتعليم الـ 21 من أغسطس الجاري موعدا لاستئناف الدراسة للشهادتين الإعدادية فيما حددت الفترة من 21/08 إلى 02/09 موعدا للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بالمنطقة الغربية والجنوب الغربي ، فيما أشارت إلى أن امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ستكون خلال الفترة من 18/09 إلى 23/09 بجميع المناطق .

وزارة التربية والتعليم أوجبت مراعات عدة شروط لاستئناف الدراسة منها أن يمتحن طلاب سنوات النقل بمعدل مادة واحدة يوميا وألا يزيد زمن الامتحان عن ساعة واحدة لكل مادة وأن لا يتجاو عدد الطلاب داخل قاعة الامتحان 15 طالب وطالبة إلى جانب التقيد والالتزام بالشروط والضوابط الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا .

الوزارة في بيان لها طلبت تعميم أسئلة مراجعة لطلاب شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وذلك لمساعدتهم على الدراسة ، كذلك منحت الوزارة مراقب التعليم صلاحية كيفية تنفيذ الامتحانات في المناطق التي يتعذر تنفيذها في موعدها بالتنسيق مع الوزارة .

يشار إلى وزارة التربية والتعليم قد علقت الدراسة في بلديات غرب وجنوب غرب ليبيا أكثر من مرة خلال المدة الماضية فيما لم تعلقها في بلديات
المنطقة الممتدة من سرت حتى مساعد

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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