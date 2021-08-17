الشويهدي: البرلمان شهد محاولة لتمرير مواد معيّنة في قانون انتخاب الرئيس دون تصويت

قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، إن ما حدث في جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، هو محاولة لتمرير مواد معيّنة في قانون انتخاب الرئيس دون تصويت “.

وأضاف الشويهدي، في تصريحات صحفية:” عندما جرى التصويت على المادة الخاصة بترشح المدني والعسكري كانت هناك محاولات لعرقلته، فالمادة تنص على وجوب تقديم الاستقالة من المنصب المدني والعسكري قبل الترشح للانتخابات، وهناك مجموعة من النواب يرفضونه”.

ولفت إلى أن بعض النواب يرفضون استقالة العسكريين أو صاحب أي منصب سياسي من مناصبهم، مع أن هذا سيجعلهم يَستخدمون مناصبهم ويستغلونها في الفوز بالانتخابات.

وتابع:” لم يحدث توافق على هذه المادة وجرى تحويلها للجنة التشريعية لصياغتها، وبعد أن تَعرضها اللجنة التشريعية سيجري التصويت عليها”.

وأشار إلى أن الجلسة قانونية- بحسب قانون المجلس- إذ يحتاج إمرار هذه القوانين إلى تصويت 50+1 بالموافقة من الحاضرين فحسب دون الغالبية الموصوفة.

واستطرد:” لا يجوز إشراك مجلس الدولة في صياغة هذه القوانين، ولا يحق له الحديث إلا في إطار المناصب السيادية وقانون الاستفتاء”.

وبين أن النواب لم نتطرق إلى الميزانية، ولكن الحكومة أرسلت تعديلا آخر لمقترحها وقد تسلّمه المجلس اليوم، ولا نعلم كيف تصرف الحكومة أموالها أو تُسيّر أمورها لأن هناك خلافا وتعارضا في النصوص القانونية الخاصة بتعثر اعتماد الميزانية”.