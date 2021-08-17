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بحث استئناف رحلات الخطوط التركية إلى ليبيا

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش خلال لقائها مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز الخطوات الواجب اتخاذها لاستئناف الرحلات بين ليبيا وتركيا عبر الخطوط التركية إلى جانب مناقشة ملف التعاون بين الشركات الليبية ونظيرتها التركية في مجال الإنشاءات.

كما تم خلال اللقاء التطرق لمذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في عدة مجالات خدمية ومن بينها مذكرة التفاهم المتعلقة برفع القدرات والمهارات الدبلوماسية لموظفي وزارة الخارجية والاستفادة من خبرات البلدين في هذا المجال .

الجدير بالذكر أن ليبيا تعمل جاهدة لإعادة استقبال عدة شركات طيران عالمية على أراضيها كما أنها تسعى إلى رفع الحظر المفروض على مطاراتها من قبل الاتحاد الأوروبي والذي فرض عليها عقب التدهور الأمني الذي شهدته ليبيا خاصة بعد استهداف عدة طائرات رابضة بمطارات ليبية مختلفة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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