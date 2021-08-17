«المنقوش» والسفير التركي يبحثان خطوات استئناف الرحلات بين تركيا وليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز .

وعبرت الوزيرة، في مستهل اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، عن مواساتها، وتعازيها ، للرئاسة، والحكومة، والشعب التركي، في ضحايا الحرائق، والفيضانات، التى شهدتها تركيا خلال المدة الماضية، وأسفها للخسائر التى خلفتها .

وتم خلال اللقاء، التطرق لمذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة ، في مجالات السياحة، الثقافة، الحكم المحلي، الإسكان، التعمير، العمل، العدل، الاقتصاد والتجارة، الاتصالات، بهدف دراستها والتوقيع عليها من الجانبين، إضافة إلى تثمين أواصر التعاون الدبلوماسي من خلال مذكرة التفاهم المتعلقة برفع القدرات والمهارات الدبلوماسية لموظفي وزارة الخارجية والاستفادة من الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

كما تم التطرق، إلى الخطوات الممكن اتخاذها ضمانا لاستئناف الرحلات بين تركيا وليبيا عبر الخطوط التركية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التعاون بين الشركات الليبية ونظيرتها التركية في مجال الإنشاءات .

وأعربت الوزيرة، في ختام هذا اللقاء، عن شكرها للرئاسة والحكومة التركية عن تضامنها ودعمها للشعب الليبي في مواجهة جائحة كورونا، في إشارة إلى كمية اللقاحات ضد فيروس كورونا التى أرسلتها تركيا الى ليبيا، بالإضافة إلى استجابتها السريعة بإرسالها لوفد من الأطباء، والإخصائيين، بقطاع الصحة التركية، للوقوف على احتياجات القطاع الصحي الليبي، والذي قام بزيارة عددا من المرافق الصحية مؤخرا.