سعيد امغيب: اليوم اتضح من هو المعرقل لإجراء الانتخابات

اعتبر النائب بالبرلمان سعيد امغيب أن مجلس الدّولة وأعضاءه هم المعرقلين لإجراء الانتخابات في موعدها.

وكتب امغيب على صفحته بالفايسبوك: “ ما يعرف تجاوزاً بالمجلس الأعلى للدولة المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم ، يعتبرون مجلس النواب جسم شرعي حي و يقبلون ان يتقاسموا معه تسمية المناصب السيادية، ويقبلون منه منح الثقة للحكومة، لكن عندما يصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب بما لا يتناسب مع هواهم ، يصرخون ويصفونه بالجسم الميت الفاقد للشرعية !!؟؟”.

مضيفًا بالقول: “اليوم أتضح للشعب الليبي وللمجتمع الدولي من هو المعرقل لإجراء الانتخابات في موعدها”.