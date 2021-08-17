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سعيد امغيب: اليوم اتضح من هو المعرقل لإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اعتبر النائب بالبرلمان سعيد امغيب أن مجلس الدّولة وأعضاءه هم المعرقلين لإجراء الانتخابات في موعدها.

وكتب امغيب على صفحته بالفايسبوك: “ ما يعرف تجاوزاً بالمجلس الأعلى للدولة المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم ، يعتبرون مجلس النواب جسم شرعي حي و يقبلون ان يتقاسموا معه تسمية المناصب السيادية، ويقبلون منه منح الثقة للحكومة، لكن عندما يصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب بما لا يتناسب مع هواهم ، يصرخون ويصفونه بالجسم الميت الفاقد للشرعية !!؟؟”.

مضيفًا بالقول: “اليوم أتضح للشعب الليبي وللمجتمع الدولي من هو المعرقل لإجراء الانتخابات في موعدها”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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