السفير المالطي يشيد بإصرار الحكومة على إنجاح الانتخابات المقبلة

عبر السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا اليوم الثلاثاء عن دعمه ومساندته للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من اجل إنجاح الانتخابات المقررة في الــ 24 من شهر ديسمبر المقبلة.

جاء ذلك خلال مداخلته في الندوة الصحفية الأولى التي نظمتها اللجنة الوزارية المعنية بدعم وانجاح انتخابات 24 ديسمبر في العاصمة طرابلس بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء ورؤساء البعثات السياسية والدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.

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كما أبدى السفير المالطي اعجابه بالمناقشات المستفيضة التي شهدتها الندوة ومحاورها حول الجهود الكبيرة التي تبذل الحكومة من اجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم الذي ستتقدم به ليبيا للأفضل، حسب تعبيره. وقال صليبا: «إنكم ترسلون اليوم رسالة قوية جدا للعامة حول تطورات العمل على إنجاح الانتخابات القادمة، متمنيا بأن تسير الأمور باتجاه تحقيق هذا الاستحقاق».

بدوره، أكد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا «غياب الإطار القانوني لتنفيذ الانتخابات سواء كان قانون الانتخابات او القاعدة الدستورية»، مشيرا إلى أن البعثة تواصل الضغط على الجهات المعنية للإصدار هذه التشريعات والقوانين اللازمة سواء كان أعضاء لجنة الحوار أو البرلمان من أجل تجهيزها في الوقت المناسب.

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