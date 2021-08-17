شهر أمام المقيمين بالخارج للتسجيل في سجل الناخبين

تعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استهداف، جميع الليبيين الموجودين في الخارج، عبر التسجيل وفق آلية معينة وضعتها المفوضية، عبر رابط إلكتروني، يستطيع كافة المتواجدين الخارج، الولوج إليه، ومباشرة عملية التسجيل.

وبيَّن رئيس المفوضية عماد السائح في تصريح لـ “218”، أن العملية تستمر لمدة ثلاثين يومًا وآخر أيام التسجيل سيوافق الـ 17 من سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن طريقة التسجيل تختلف عما هو معمول به في الداخل.

وتابع: لاحظنا محاولات عديدة لإدراج أسماء المقيمين بالداخل، في سجل الناخبين في الخارج، لكنهم لم يستطيعوا التعامل مع رابط التسجيل، موضحًا أن المتطلبات الأمنية والفنية، تتطلب استخدام كمًا هائلًا، من المعلومات التي تؤكد أن طالب التسجيل مقيما في الخارج وليس داخل ليبيا.

وحول ملف ذوي الإعاقة وطرق الاقتراع الخاصة بهم، أضاف رئيس المفوضية: للأسف كنا سابقا نستخدم، المدارس كمراكز للانتخاب، وكان من المفترض أن تتوفر فيها إمكانية الوصول لذوي الإعاقة، بصرف النظر عن قدرة المفوضية أو استخدامها لهذه المراكز، مؤكدًا في هذا الشأن على تمتع ذوي الإعاقة بحقوقهم كاملة في جميع المجالات وليس العملية الانتخابية فقط.

وتابع: بالتالي كان يفترض أن تكون هذه المدارس مجهزة مسبقا لإمكانية استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا بالقول: قمنا بتحديد مراكز معينة مجهزة تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة أيام الاقتراع، وبما أن مواردنا محدودة لن نستطيع تجهيز قرابة “2000” مركز انتخابي مناسب فنيًا لهؤلاء الأشخاص.

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