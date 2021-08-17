في اجتماع مع الحداد.. أكار يجدد: قواتنا في ليبيا ليست أجنبية

جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، زعمهُ، بأن القوات العسكرية التركية في ليبيا ليست قوات أجنبية، رغم انتهاك وجودها لقرارات مجلس الأمن واتفاق جنيف.

وشدد أكار خلال لقاءه برئيس الأركان العامة محمد الحداد، مساء الثلاثاء، على مواصلة أنقرة دعم من وصفهم “الليبيين” في قضيتهم وفق المبدأ القائم على “ليبيا لليبيين”.

وناقش الجانبان، القضايا الثنائية والإقليمية والملفات الأمنية، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء الأناضول.

يشار إلى أن، اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، طالبت في بيان لها، رئاسة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم، لأي دولة كانت، وفقًا لما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.

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