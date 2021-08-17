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في اجتماع مع الحداد.. أكار يجدد: قواتنا في ليبيا ليست أجنبية

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، زعمهُ، بأن القوات العسكرية التركية في ليبيا ليست قوات أجنبية، رغم انتهاك وجودها لقرارات مجلس الأمن واتفاق جنيف.

وشدد أكار خلال لقاءه برئيس الأركان العامة محمد الحداد، مساء الثلاثاء، على مواصلة أنقرة دعم من وصفهم “الليبيين” في قضيتهم وفق المبدأ القائم على “ليبيا لليبيين”.

وناقش الجانبان، القضايا الثنائية والإقليمية والملفات الأمنية، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء الأناضول.

يشار إلى أن، اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، طالبت في بيان لها، رئاسة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم، لأي دولة كانت، وفقًا لما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • رئيس الاركان العامة للجيش بتشريع من مجلس النواب هو الفريق الناضورى وعلى المجلس الرئاسى الالتزام بالتشريعات النافذة طبقا لبنود الاتفاق السياسى والا تسقط شرعيته ويعامل على انه مجلس مليشياوى .
    اما الحمار اكار فغبى جدا فمعنى انه قواته ليست اجنبية انعا تخضع للسيادة الليبية وتاخذ اوامرها منها وتقبض مرتبها بالدينار وهذا يثبت انك حمار حتى فى الكذب وكان فضيحة للطرطور الحداد عندما دخل مطار معتيقة بتصريح من قوات الاحتلال التركى ويبدوا ان الحداد هو الاجنبى بالنسبة للجيش الوطنى العثمانى .
    واضح ان مكان اكار الحمار قرقارش فهو متخلف عقليا

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