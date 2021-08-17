الزغيد: يجب مساءلة المنفي والدبيبة عن ضياع المليارات

طالب عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد باستدعاء كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومساءلتهم عن ضياع مليارات الدولارات وصرف مبالغ طائلة دون وجه واضح للصرف.

وعبر الزغيد في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”أمس الثلاثاء، عن استنكار مجلس النواب لتصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن تعنته في استمرار تواجد القوات التركية والمرتزقة داخل البلاد.

وقدمت حكومة الوحدة الليبية ميزانية جديدة إلى مجلس النواب، بعد تحفظ عدد من الأعضاء على المبالغ الضخمة، وأكد رئيس البرلمان عقيلة صالح ضرورة ألا يتهم أحد البرلمان بعرقلة تمرير ميزانية لم تتفق الحكومة أصلاً على حجمها.