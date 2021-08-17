“سواعد متطوعة” تتكاثف لتجميل شواطئ مدينة مصراتة

تستمر هذه الأيام بشواطئ مدينة مصراتة الحملات التطوعية لشبان المدينة وذلك لتنظيف شواطئها وتهيئتها لاستقبال المصطافين وجعلها وجهة ترفيهية مميزة ،

الحملة الأهلية بمنطقة قصر أحمد وبإشراف ودعم مباشر من قبل الفرع البلدي قصر أحمد قامت بحفر ثلاثة آبار وفتح طريق توصيل إلى الشاطئ مباشرة ،إضافة إلى غرس شتلات الأشجار على طول الشاطئ .

حملة تنظيف الشواطئ والمشكلة بقرار عميد بلدية مصراتة رقم 51 لسنة2021 بدأت أعمالها صباح الثلاثاء انطلاقا من شواطئ قصر أحمد ومن ثم ستنتقل إلى الفرع البلدي الزروق وصولا إلى الشواطئ الواقعة داخل نطاق الفرع

البلدي الدافنية ، وسيتم خلال هذه الحملة تركيب سلال خاصة بتجميع القمامة بمحاذاة وعلى طول الشاطئ

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