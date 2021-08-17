امغيب: مهاجمة مجلس الدولة لقانون انتخاب الرئيس يكشف عن المعرقل لـ«انتخابات ديسمبر»

انتقد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، مهاجمة مجلس الدولة الاستشاري إلى مجلس النواب عندما حاول إصدار قانون انتخاب الرئيس من الشعب بما لا يتناسب مع هواهم.

وقال امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ما يعرف تجاوزاً بالمجلس الأعلى للدولة المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم، يعتبرون مجلس النواب جسم شرعي حي ويقبلون أن يتقاسموا معه تسمية المناصب السيادية، ويقبلون منه منح الثقة للحكومة”.

وتابع عضو مجلس النواب:” لكن عندما يصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب بما لا يتناسب مع هواهم، يصرخون ويصفونه بالجسم الميت الفاقد للشرعية”.

واستطرد:” اليوم اتضح للشعب الليبي وللمجتمع الدولي من هو المعرقل لإجراء الانتخابات في موعدها”.