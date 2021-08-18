الحكومة تمنح جهاز الطاقة المتجددة إذن تنفيذ المحطات بالأمر المباشر

عقد مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لشؤون الكهرباء والطاقة محمد بلحاج اجتماعا أمس الثلاثاء مع ممثلين عن جهاز الطاقات المتجددة في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس.

وبحسب منصة حكومتنا، بحث الاجتماع مقترح تنفيذ أهداف الحكومة في مجال الطاقات المتجددة، من بينها تنفيذ مشروع 2000 ميجاوات بتقنية الفوتوفولتيه على مراحل خلال السنوات القادمة بآلية الاستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتم الاتفاق على دعم الجهاز وقطاع الطاقة بشكل عام، وتنفيذ محطات بشكل مباشر لتحقيق المطالب المستعجلة.

كما بحث الاجتماع الصعوبات التي تواجه مشروعات الطاقة المتجددة، وتم التأكيد على دعم الحكومة للجهاز بمنع تدخل بعض الجهات في نشاطاتها.