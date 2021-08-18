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المشري: القوات التركية جاءت بإرادة ليبية واضحة.. ولا نقبل بوجود أي أجنبي إلا بالطرق الشرعية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري للدولة، إن قوانين الاستفتاء والانتخاب توافقية بين مجلسي الدولة والنواب وفق الإعلان الدستوري وتصدر عن النواب بعد التوافق، على حد قوله.

وأضاف المشري، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24″:” خاطبنا مجلس النواب بشأن إصدار القوانين ولم نتلقّ أي رد، كما أن قانون الاستفتاء على الدستور موجود لدى مفوضية الانتخابات لكنها لم تتفاعل معه” على حد قوله.

وزعم:” لا نقبل وجود أي أجنبي على ليبيا إلا بالطرق القانونية والشرعية والقوات التركية جاءت بإرادة ليبية واضحة، ولا توجد أي اتفاقية مع روسيا والروس ينكرون أصلا وجود قوات لهم في ليبيا”.

وادعى المشري:” الروس بدأوا يعبروا مؤخراً عن تأييد سيف الإسلام وعدم تأييد حفتر، ونرفض رفضاً تاماً أن يتم التعرض لهذه الاتفاقيات بأي شكل من الأشكال، ويجب على المجلس الرئاسي والحكومة أن يتقيدا بالنصوص والاتفاقيات التي جاءت بهم” على حد قوله.

وتابع المشري:” إذا ذهب مجلس النواب لإصدار القوانين منفردًا دون التوافق فهذا يعني بشكل غير مباشر عرقلة الانتخابات، ففريق الـ75 ليس له علاقة نهائيا بإعداد القاعدة الدستورية وفق مخرجات الحوار”، على حد وصفه.

واستطرد:” الاستفتاء على الدستور أولوية مطلقة ونريد قاعدة دستورية متينة نقيم عليها الانتخابات، ونحن ضد تفصيل القواعد والقوانين الدستورية على أشخاص بأعينهم” على حد زعمه.

ولفت المشري، إلى أنه أعددنا مشروع قاعدة دستورية جرى التوافق عليه بالغردقة ثم جرى استبعاده من البعثة والبرلمان، وفي حال عجزنا عن تنظيم الانتخابات في موعدها يجب إقامة انتخابات برلمانية على أقل تقدير” على حد تعبيره.

وقال المشري، إنه بالإمكان تنظيم انتخابات برلمانية وفق عدد الدوائر الانتخابية خلال انتخابات المؤتمر الوطني، لافتا إلى أن عماد السايح عضو بالمفوضية وليس له قرار بأن يترأس مفوضية الانتخابات، على حد قوله.

وزعم المشري:” نستغرب من يتحدث على وجود خطط بديلة في حال فشل تنظيم الانتخابات، ولجنة 5+5 مهمتها فنية ولا علاقة لها بالعمل السياسي ومراسلة البعثة والتدخل في تعيين الوزراء، واستغرب في مراسلات اللجنة، ذكر تشكيلات عسكرية بالمنطقة الغربية دون ذكر تشكيلات بالشرق والجنوب”.

وواصل زعمه:” كان على اللجنة المطالبة بضم جميع التشكيلات تحت وزارة الدفاع وليس جهات بعينها، وتحديد تشكيلات عسكرية بعينها يعني معاقبة بركان الغضب وهو أمر مرفوض من قبلنا”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انتم حريم السلطان خوان الاوطان لا تعرفون سوى الطرق الشرجية ياانجاس .
    اما الطرق الشرعية فيحددها مجلس النواب هو من اختار المشير ياحقير قائدا عاما للجيش وليحارب الارهاب ياكلاب ولاشرعية لمن فرضه المحتل ورفضه نواب الشعب وانت تناقض نفسك وسيدك الحمار اكار الذى يقول ان جيشه ليس اجنبى مع ان المجلس الرئاسى والحكومة تقول له اخرج ياكلب فانت دخلت البلاد بجريمة حرب بنقل نفايات ارهابية من سوريا باسلحتها فى سفن مدنية بدعم من ترامب راعى الارهاب الذى رحل وترك كلبه اردوغان يلهث الان خلف بايدن يعرض عليه ان يكون كلبا له فى مطار كابول ولكن فشل المهبول بعد ان قالت له طالبان نرفض اى قوات اجنبية على ارضنا حتى لو كانت تركية .
    هذا هو الفرق بين من يدافع عن استقلال بلاده وبين من ينحى سرواله مثلك ليتناك من الاتراك ويقول انه نيك شرجى شرعى صحيح اللى اختشوا ماتوا .
    ديوث لا يخجل من الجهر بالنجاسة

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  • البديل فى حالة عدم التمكن من اجراء الانتخابات فى موعدها ان يقوم مجلس النواب بفتح باب الترشح اول دبسمبر لاختيار رئيس مؤقت ينتخبه البرلمان وبكون الترشح بتزكية من عشر نواب ويتولى الرئيس المنتخب من نواب الشعب ادارة اليلاد اعتبارا من 24 ديسمبر ويعلن حالة الطورائ بموافقة مجلس النواب ويشكل حكومة طوارئ تدير البلاد حتى لا يحدث فراغ سياسى يؤدى الى الحرب او التقسيم

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