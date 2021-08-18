السيسي يبحث مستجدات مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع الدولة الليبية، في اجتماع حضره وزير الكهرباء ورئيس الوزراء المصريين.

وأكد المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي أن السيسي، بحث مع وزير الكهرباء آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً مع ليبيا، بما فيها الدراسات الحالية لرفع قدرة شبكات الربط بين البلدين الشقيقين وتوسيع المحطات القائمة بالفعل وإنشاء خطوط ربط جديدة.

وأضاف، أنه تم استعراض جهود التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والإسكان بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر، فضلاً عن عرض مخطط التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في مجال المحطات العائمة لتوليد الكهرباء، والتي تهدف لتزويد تلك الدول بالطاقة بشكل سريع وقدرة عالية.

وجاء ذلك في اجتماع الرئيس المصري مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.

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