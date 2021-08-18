وزير دفاع تركيا للحداد: نحن باقون في ليبيا ولسنا قوة أجنبية

التقى المدعو محمد الحداد، بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على هامش مشاركته بفعاليات المعرض الدولي الـ15 لصناعة الدفاع.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فإن “اللقاء شهد بحث قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية والتأكيد على الأخوة بين البلدين البالغة من العمر 500 عام”، على حد زعم البيان.

وقال أكار، خلال اللقاء، إن “تركيا لا تمثل قوة أجنبية في ليبيا”، دون أن يشير إلى أكثر من 10 آلاف مرتزق أرسلتهم وزارته من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

وجدد أكار، “موقف بلاده التي ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الليبيين في قضيتهم العادلة على أساس أن ليبيا ملك الليبيين”، على حد وصف البيان.

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