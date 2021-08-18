ثابت: لا بديل عن انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المحدد

طالب عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت، المجلس الرئاسي والحكومة بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتوفير المناخ المناسب لها حتى تنهي كافة الأعمال المطلوبة منها على أكمل وجه من استعدادًا للاستحقاق القادم يوم 24 ديسمبر.

ونوه ثابت، في تدوينة عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ الذي استمر ولم يتوقف رغم عدم وجود دعم كامل لها، سواء في عملية تسجيل الناخبين الذي وصل اليوم بالسجل الانتخابي بالداخل إلى (2.830.971) ناخبًا وناخبة.

وأضاف ثابت أن إعلان المفوضية عن إجمالي عدد المسجلين بسجل الناخبين في داخل، يدل على مدى إقبال كبير في عملية التسجيل، وهناك نية صادقة من قبل الليبيين التمسك بالانتخابات المقبلة يوم 24 ديسمبر القادم.

وطالب ثابت الليبيين المقيمين في الخارج؛ بالمبادرة من أجل التسجيل في سجلات الناخبين من أجل الخروج بسفينة الوطن إلى بر الأمان، من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية يُشارك فيها كل الليبيين.

وتحدث ثابت بأن هناك من يحاول إفشال الاستحقاق الانتخابي القادم، من خلال تمرير مبادرة للمرحلة المقبلة مشيرًا إلى مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وتابع: “مبادرة رئيس مجلس النوابالمستشار عقيلة صالح لن نقبل بتمريرها، وأنه لا بديل عن انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المحدد، وأدعو كل الليبيين سواء في داخل الوطن أو خارجه بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، لأنها هي نهاية للوضع الحالي وبداية جديدة لتطلعات كل الليبيين”.

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