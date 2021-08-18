المشري: القوات التركية جاءت بإرادة ليبية واضحة ولن يخرجوا من ليبيا

قال رئيس ما يسمى “المجلس الاستشاري للدولة”، والقيادي في جماعة الإخوان خالد المشري، إن “قوانين الاستفتاء والانتخاب توافقية بين مجلسي الدولة والنواب وفق الإعلان الدستوري وتصدر عن النواب بعد التوافق”، على حد قوله.

المشري، وفي تصريحات لقناة ليبيا الأحرار الممولة من قطر وتبث من تركيا، أضاف: ”خاطبنا مجلس النواب بشأن إصدار القوانين ولم نتلقّ أي رد، كما أن قانون الاستفتاء على الدستور موجود لدى مفوضية الانتخابات لكنها لم تتفاعل معه”، على حد قوله.

وزعم: ”لا نقبل وجود أي أجنبي على ليبيا إلا بالطرق القانونية والشرعية والقوات التركية جاءت بإرادة ليبية واضحة، ولا توجد أي اتفاقية مع روسيا والروس ينكرون أصلا وجود قوات لهم في ليبيا”، على حد قوله.

وادعى: ”نرفض رفضاً تاماً أن يتم التعرض لهذه الاتفاقيات بأي شكل من الأشكال، ويجب على المجلس الرئاسي والحكومة أن يتقيدا بالنصوص والاتفاقيات التي جاءت بهم”، على حد قوله.

وتابع: ”إذا ذهب مجلس النواب لإصدار القوانين منفردًا دون التوافق فهذا يعني بشكل غير مباشر عرقلة الانتخابات، ففريق الـ75 ليس له علاقة نهائيا بإعداد القاعدة الدستورية وفق مخرجات الحوار”، على حد زعمه.

واستطرد: ”الاستفتاء على الدستور أولوية مطلقة ونريد قاعدة دستورية متينة نقيم عليها الانتخابات، ونحن ضد تفصيل القواعد والقوانين الدستورية على أشخاص بأعينهم”، على حد زعمه.

وأضاف: أنه “أعددنا مشروع قاعدة دستورية جرى التوافق عليه بالغردقة ثم جرى استبعاده من البعثة والبرلمان، وفي حال عجزنا عن تنظيم الانتخابات في موعدها يجب إقامة انتخابات برلمانية على أقل تقدير”، على حد زعمه.

وقال المشري، إنه “بالإمكان تنظيم انتخابات برلمانية وفق عدد الدوائر الانتخابية خلال انتخابات المؤتمر الوطني، لافتا إلى أن عماد السايح عضو بالمفوضية وليس له قرار بأن يترأس مفوضية الانتخابات”، على حد زعمه.

وزعم المشري: ”نستغرب من يتحدث على وجود خطط بديلة في حال فشل تنظيم الانتخابات، ولجنة 5+5 مهمتها فنية ولا علاقة لها بالعمل السياسي ومراسلة البعثة والتدخل في تعيين الوزراء، واستغرب في مراسلات اللجنة، ذكر تشكيلات عسكرية بالمنطقة الغربية دون ذكر تشكيلات بالشرق والجنوب”، على حد زعمه.

وواصل زعمه: ”كان على اللجنة المطالبة بضم جميع التشكيلات تحت وزارة الدفاع وليس جهات بعينها، وتحديد تشكيلات عسكرية بعينها يعني معاقبة بركان الغضب وهو أمر مرفوض من قبلنا”، على حد زعمه.

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