السايح: مستعدون لتنفيذ انتخابات ديسمبر

أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أنه لا وجود لضغوط مباشرة تمارس على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى الآن.

السايح وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المفوضية الثلاثاء، أشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة لتنفيذ استحقاق “24” ديسمبر، بغض النظر على مايثار على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية.

ولفت إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستبدأ غدًا الأربعاء مرحلة جديدة لتسجيل الجاليات الليبية في الخارج لمدة شهر وتنتهي في “17” سبتمبر.

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