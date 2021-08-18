الدرسي: جماعة الإخوان يسعون لعرقلة الإنتخابات لأنهم يدركون خروجهم من المشهد السياسي

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن جماعة الإخوان الإرهابية والمجموعات المسلحة التابعة لها يعلمون أنهم سيكونون خارج المشهد السياسي الليبي وسيحاكمون على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب وسلب أمواله ورهن إرادته للمرتزقة من السوريين والأتراك، ولذلك هم يسعون إلى عرقلة الانتخابات أو إلى صنع القانون بما يناسبهم ويناسب أجندتهم.

الدرسي، وفي تصريحات لقناة “العربية الحدث”، أشار إلى أن قانون الانتخابات الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيًا لا يُقصي أحدا من الليبيين من الترشح حيث يحق لكل ليبي أن يترشح.

وأكد أن كل الليبيين سيقبلون بقانون الانتخابات عدا الإخوان ومليشيات المنطقة الغربية، الذين يرفضون الشخصيات الوطنية.

وشدد على أن ليبيا مقبلة على مرحلة لا أحد يعرف ماذا ستشهد، ولا أحد يعرف كيف يكون رد فعل المنطقة الغربية، مؤكدا أن مجلس الدولة والمنطقة الغربية والإخوان سيرفضون القانون.

وأضاف أن البعثة الأممية عامل معرقل ومعطل وليست عاملا مساعدا، مشيرا إلى رد فعل البعثة بعد اجتماع مجلس النواب في روما، حين صرحت بضرورة التوافق مع مجلس الدولة.

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