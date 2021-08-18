لجنة الإفراجات المالية: لا توجد تغطية مالية لمن سيتم الإفراج عن رواتبهم وخاطبنا الدبيبة بذلك

قال رئيس لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية، ناصر بربا، إن ما يقارب من 300 جهة جاهزة للإفراج عن مرتباتهم، مضيفًا أننا مازلنا نستقبل إجراءات عدد من الجهات.

وأضاف في تصريحات عبر شبكة “الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان في ليبيا: “الإشكالية التي واجهتنا هي عدم وجود تغطية مالية لمن سيتم الإفراج عن مرتباتهم وخاطبنا رئاسة الوزراء بذلك”.

ولفت إلى أن كل ما هو متعلق بالإفراجات يصدر من لجنة الإفراجات المالية التي يوجد فيها أعضاء عن 3 وزارت المالية والخدمة المدنية والعمل بالإضافة إلى مصلحة الأحوال المدنية.

وأوضح أنه يجب التفريق بين أمرين، بين شخص لديه رقم مالي ومتوقف مرتبه فهذا عليه مراجعة وزارة المالية، وبين شخص لم يتحصل على رقم مالي فهذا يراجع لجنتنا للتأكد من اعتماد ملاكه الوظيفي بمكان عمله وإدراجه في الكشوفات.

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