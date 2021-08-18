محرّضاً عل رفضها.. الحاجي: الانتخابات تعني عودة المنطقة الغربية لجمع الزيتون في تونس

حرض الناشط السياسي، جمال الحاجي الداعم للغزو التركي لليبيا والمؤيد للمليشيات، على رفض الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، زاعما أنها تعني عودة المنطقة الغربية لجمع الزيتون في تونس، على حد قوله.

وقال الحاجي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “خطرها على «لهيد» السفير الأمريكي ليل ونهار على ضرورة إجراء انتخابات هذا العام. ثلاثة أرباع البلاد تحت يد «عميلهم حفتر». بـ«انتخابات مزورة» سيمنحوه الشرعية ومن خلفهم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وعلى رأسهم «الجامعة العربية»”، بحسب زعمه.

وأضاف “ما تسليم السراج والأمم المتحدة الشرق والجنوب الليبي وسرت والجفرة بمعسكراتهم ومطاراتهم والموانيء والحقول النفطية إلى «حفتر» إلا تمهيد لسيناريو الانتخابات التي ستزور، بعدها يحال دخل النفط للسلطة الشرعية عند حفتر وعقيلة صالح، وبعدين رقعها”، وفقا لادعائه.

وتابع “أذكركم بأن الولايات المتحدة أعادت العسكرة في خمس «دول الربيع العربي» حتى «العميل بشار» الذي قتل وشرد نصف الشعب السوري أعادته أمريكا بصناديق الانتخابات” على حد زعمه.

واستطرد “أين يسير من يروج للانتخابات؟ الله أعلم كيف يقبل أي عقل أو ربع عقل أنه ليس سيناريو لخدمة «عميلهم» لتمكينه والذي سيدفع ما تبقى للشعب الليبي من رصيد إلى الدول التي مكنته ويسلم النفط لأمره (CIA).. وسيكون شارع الزيت في كل مدينة.. والله المستهدف إلا تجويعكم كخطوة أولى.. ثم صاغرين ما بعدها من خطوات يشيب لها الرضيع «الذل» بكل معانيه. الحل. لا لأي انتخابات و«مجرم الحرب حفتر» حر طليق على التراب الليبي”، بحسب وصفه.