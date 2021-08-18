طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 18 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 18 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس تراجع نسبى في درجات الحرارة هذا اليوم على اغلب الساحل الغربي وتبقى مرتفعة نسبيا هذا اليوم على باقي المناطق ، وتسجل اعتدال بداية من يوم الغد علي أغلب مناطق الشمال مع رطوبة عالية.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الدواخل.

•الرياح: شمالية شرقية إلي شمالية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 35) مْ علي اغلب المناطق الساحلية , وتسجل علي باقي المناطق ما بين (37 – 42) مْ وتسجل تراجع بداية من يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة.

•الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة علي أقصي الساحل الشرقي.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 38) مْ, وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:49).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:32)

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