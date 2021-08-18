حالة الطقس المتوقعة (الأربعاء 18 أغسطس 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجعا نسبىا في درجات الحرارة اليوم على أغلب الساحل الغربي، وتبقى مرتفعة نسبيا هذا اليوم على باقي المناطق.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة «تسجل اعتدالا بداية من غد علي أغلب مناطق الشمال مع رطوبة عالية».

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة

• الطقس: السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الدواخل.

•الرياح: شمالية شرقية إلي شمالية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية علي اغلب المناطق الساحلية، وتسجل علي باقي المناطق بين 37 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعا بداية من يوم غد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.

•الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة علي أقصي الساحل الشرقي.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

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