أمن بنغازي يضبط كمية من مخدر الكوكايين والأقراص المهلوسة بحوزة تاجر مخدرات بالمدينة

تمكنت قوة فرض القانون بإمرة رئيس قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي العقيد جمال العمامي، الثلاثاء، من ضبط كمية من مخدر الـ”كوكايين” والأقراص المهلوسة بحوزة تاجر مخدرات قبل ترويجها على المتعاطين بالمدينة.

قسم النجدة، وفي إيجاز صحفي له، قال: “بعد تلقي معلومات مصدرية من احد المصادر السرية تفيد بتواجد شخص يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة والاقراص المهلوسة وترويجها بمنطقة السلماني بالتحديد خلف محطة وقود منطقة مستشفى العسكري”.

وتابع: “على الفور تم اعداد محضر استدلال واخذ تأشيرة النيابة العامة لمداهمة المكان والتفتيش كُلفت مجموعة من قوة فرض القانون بهذه العملية بأمرة العقيد جمال العمامي تم ضبط بحوزته كمية من مخدر كوكايين وما يقارب عن 2200 قرص نوع تامول كمية من زجاجات مايعرف بالـ (كوتشا) وبندقية نوع (امبريتا) ومجموعة من المواد المتفجرة وقنابل يدوية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات”.

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