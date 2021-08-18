“بشير السويحلي”: “قانون الانتخابات” لا يساوي حتى قيمة الورق المطبوع عليه

انتقد بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، مناقشة مجلس النواب لقانون الانتخابات، معتبرًا أنه “لا قيمة له”.

وقال السويحلي، الذي يقدم نفسه كـ ” محلل سياسي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أمس الثلاثاء أن “ما تناقشه مجموعة عقيلة صالح اليوم في مجلس النواب من ما يسمى قانون الانتخابات لا قيمة له ولا يساوي حتى قيمة الورق المطبوع عليه”.

وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته الرسمية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنه في مستهل الجلسة تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م المعدل مرة أخرى من قبل الحكومة والذي أحيل إلى مجلس النواب يوم أمس الاثنين.

وأضاف بليحق: “بعد ذلك استكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته حول مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي أحيل للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية، وبذلك علقت الجلسة إلى الأسبوع القادم”.