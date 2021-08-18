العمل تشكل لجنة لمواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

قرر وزير العمل والتأهيل،علي العابد الرضا، تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة العمل والتأهيل، لدراسة وعمل خطة لمواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وحسب القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فإن اللجنة تضم في عضويتها وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والتربية والتعليم.

وأرجع القرار تشكيل هذه اللجنة إلى «اختلال التوازن ما بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل الأمر الذي أدي إلي قصور في تحقيق التنمية المستدامة، بسبب تزايد أعداد الطلاب والخريجين والتوسع الافقي للجامعات والكليات، وآثاره بشكل عام».

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