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«نصية»: هل تريد الحكومة فعلا اعتماد الميزانية؟

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب، أن الحكومة سوف تقدم مقترح خامس للميزانية مختلف عن الأربعة السابقة، مشددا أن الغريب في الأمر أنه يحمل نفس الأخطاء السابقة.

وقال نصية في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في تصرفات غير مسبوقه ولم تحدث من قبل، الحكومة تقدم اليوم مقترح ميزانية جديد مختلف عن المقترحات الأربعة السابقة ومختلف عن المقترح الذي قدم الاسبوع الماضي”.

وأضاف عضو مجلس النواب “الغريب أنه يحمل نفس الأخطاء المحاسبية والمالية. هل فعلا الحكومة تريد اعتماد قانون الميزانية”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الكل يسعى للاعتماد الميزانبة فى حكومة الدبيبة حتى يستطيع هذا الدب نهب مايمكن نهبه مع باقى الشركاء والذين ضعو الامسات القانونية لذلك عبر شركات وافراد ومغازلت السارق الكبير محافظ ليبيا المركزى وهو ليس اقل من الذى قبله العميل السراج ليبيا بنسبه لهم بقر حلوب انا وناسى والطوفان من بعدى

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