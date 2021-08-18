«نصية»: هل تريد الحكومة فعلا اعتماد الميزانية؟

أكد عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب، أن الحكومة سوف تقدم مقترح خامس للميزانية مختلف عن الأربعة السابقة، مشددا أن الغريب في الأمر أنه يحمل نفس الأخطاء السابقة.

وقال نصية في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في تصرفات غير مسبوقه ولم تحدث من قبل، الحكومة تقدم اليوم مقترح ميزانية جديد مختلف عن المقترحات الأربعة السابقة ومختلف عن المقترح الذي قدم الاسبوع الماضي”.

وأضاف عضو مجلس النواب “الغريب أنه يحمل نفس الأخطاء المحاسبية والمالية. هل فعلا الحكومة تريد اعتماد قانون الميزانية”.