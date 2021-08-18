نشرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا

طرابلس 18 أغسطس 2021 (وال) – ورد في نشرة الصيد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا لهذا اليوم وفقا لإدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية ما يلي:

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الريح متغير الاتجاه إلى براني ويكون شرش على أغلب الساحل يوم الغد سرعته مــا بين (05– 15) عقدة.

•إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.25) متر.

•البحر هادئ إلى خفيف الموج.

•درجة حرارة سطح البحر (26-28) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة.

•الريح شرش، و يكون غربي على ساحل شحات هذا اليوم سرعته ما بين (05– 20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.25) متر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي ، وما بين (1.25-1.75) متر على باقي الساحل.

•البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي ويكون قليل الإضطراب على باقي الساحل.

•درجة حرارة سطح البحر (26-28) مْ.

•الرؤيـة جيدة . (وال _ طرابلس) هـ ع

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