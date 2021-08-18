وزارة الصناعة تعيد تشغيل مصنع للأكسجين تابع لشركة الحديد والصلب

قام وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسه، بزيارة مصنع الأكسجين بمقر سحب الاسلاك التابع للشركة الليبية للحديد والصلب، بمرافقة وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفى السمو .

وأوضح المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، أن «ابو هيسه» قال “إن المصنع يعتبر جاهزا للإنتاج بعد إعادة صيانته من قبل فنيي الشركة وبعض الخبراء المتطوعين”.

من جانبه قال مصطفى السمو، إن “هذه الزيارة تعتبر تشجيعية لورديات الصيانة والتشغيل للتأكيد على دورهم الهام”.

ويعد مصنع الأكسجين من أقدم المصانع حيث افتتح عام 1977 وتوقف عن الإنتاج لعدة مرات آخرها عام 2013، ويستعد المصنع للإنتاج بشكل مستمر في الفترة القريبة ليساهم بتزويد غاز الأكسجين مجانا لمراكز العزل والمواطنين إذ ينتج المصنع نحو 200 أسطوانة في اليوم.

وتعتزمُ وزارة الصناعة والمعادن تشغيل عدد من المصانع المتعثرة والمتوقفة في الفترة القريبة القادمة.