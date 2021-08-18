أعضاء ملتقى الحوار: المساس بمفوضية الانتخابات في هذا الوقت الغاية الوحيدة من ورائه تعطيل الانتخابات

وجه أعضاء ملتقى الحوار أمال بوقعيقيص، وسلوى الدغيلي، وأحمد الشركسي، وعزة الصيد، وأم العز الفارسي، خطاباً رئيس بعثة الأمم المتحدة، ونائب رئيس البعثة وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

الأعضاء، وفي خطابهم الذي تحصلت قناتنا على نسخة منه، قالوا: “بعد أن تشعب الحوار السياسي الليبي عددت فيه السبل الى قاعدة دستورية وأربعة مشاريع توافقية، اصبح لزاما علينا العودة الى القواعد الناظمة التى حددناها: الاتفاق السياسي الليبي، والاعلان الدستوري، وقرارات مجلس الأمن، وخارطة الطريق، والقوانين الليبية النافذة وبموجب خارطة الطريق المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن، وتوصيات برلين، التزمنا بإنتخابات رئاسية برلمانية فى 2012/12/24 وهذه الانتخابات يريدها الشعب الليبي مباشرة ومتزامنة، وفي اللجنة القانونية والملتقى لم تصاحب القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية التي سبق ان خاضها الشعب الليبي مرتين خلافات حادة على عكس الأمر في الانتخابات الرئاسية”.

ودعا الأعضاء وذلك يفضي إلى استبعاد أي تعديل فى الإعلان الدستوري يتجاوز حدود اختصاص ملتقى الحوار السياسي الليبي ولجنة ال75، فيما عدا المادة 30 المنوط بالملتقى العمل عليها، ونشير إلي ان أي تجاوز لحدود ولايتنا يعتبر بطلانا مطلقاً ولذلك لا يجوز لهذا الملتقى تغيير مقر مجلس النواب الليبي، ولا تغيير مكان انعقاد جلساته، وجعل ذلك شرط صحة للجلسات، فليس ضمن ولايتنا التدخل فى النظام الداخلى للسلطة التشريعية المنتخبة الجديدة واغتصاب سلطاتها.

كما دعوا أيضاً إلى عدم مخالفة الاعلان الدستوري وفرض مجلس تشريعي من غرفتين، غرفة لمجلس النواب وغرفة لمجلس الشيوخ بشروط غير منصفة تقود إلى الانقسام وترجيح كفة طرف على آخر، فالدستور الجديد الذي يتفق عليه كل الليبيون كفيل بتقرير المناسب في هدا الصدد.

وتابعوا: “ليبيا لاتزال في مرحلة مؤقتة يحكمها الإعلان الدستوري، وبالتالي بجب الابقاء على اليمين الدستوري الوارد فيه حتى اقرار الدستور الدائم الذي يفرض صيغة جديدة لهدا اليمين يرتضيها الجميع”.

وأضاف: “المادة 6 من الإعلان الدستوري نصت على المساواة وحق المواطنة، وحددت القوانين الانتخابية نسبة للتمثيل بمراعاة معيار عدد السكان، وفيما يتعلق بحقوق المكونات الثقافية في المدن القاطنين فيها فهدا المعيار لا يضيرهم فالليبيين سواء أمام القانون، والاستفتاء على الدستور الدائم الان واقراره هو عرقلة صريحة لضيق الوقت وننوه أن هذا البند بالتحديد تم التوافق عليه بإجماع اللجنة القانونية التي قررت تأجيله الى ما بعد الانتخابات الحالية”.

وأكد الأعضاء أن “المساس بمفوضية الانتخابات في هذا الوقت الغاية الوحيدة من ورائه تعطيل الانتخابات، وأي قرار بالخصوص يكون مؤجل النفاذ الى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية المقبلة تجنبا للعرقلة”.

واختتمو: “لا يفوتنا التذكير برغبة الشعب الليبى في تجديد شرعية مؤسساته الرسمية، والتى أفصح عنها الإقبال الكبير على التسجيل في قوائم الناخبين، ولا يفوتنا أن نؤكد كذلك على أن القوانين ونصوصها المجردة وضعت لفض الاشتباك حين تتضارب المصالح، ولا نبالغ حين نقول أن المخاوف كبيرة من عودة شبح الحرب أو اندلاع العنف والفوضى في البلاد وانتقالها الى المحيط الاقليمي”.

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