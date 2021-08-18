نصية: هل تريد الحكومة فعلا اعتماد الميزانية؟

أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن الحكومة سوف تقدم مقترح خامس للميزانية مختلف عن الأربعة السابقة، مشددا أن الغريب في الأمر أنه يحمل نفس الأخطاء السابقة.

نصية، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “في تصرفات غير مسبوقه ولم تحدث من قبل، الحكومة تقدم اليوم مقترح ميزانية جديد مختلف عن المقترحات الأربعة السابقة ومختلف عن المقترح الذي قدم الاسبوع الماضي”.

وأضاف: “الغريب أنه يحمل نفس الأخطاء المحاسبية والمالية. هل فعلا الحكومة تريد اعتماد قانون الميزانية”.

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