وزارة الصناعة والمؤسسة الوطنية للتعدين تطلقان حملة تفتيشية واسعة على المحاجر جنوب طرابلس

اطلق وكيل وزارة الصناعة و المعادن لشؤون التعدين السيد منصف الشلوي رفقة المدير العام للمؤسسة الوطنية للتعدين فرج الشندولي حملة تفتيشية واسعة على المحاجر جنوب العاصمة طرابلس.

وشملت الحملة محاجر مصنع اسمنت سوق الخميس وبعض المحاجر الاخرى وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية وادارة إنفاد القانون التابعة لوزارة الداخلية.

وتهدف الحملة إلى حماية الثروة المعدنية في ليبيا وحصر كافة المحاجر وايقاف المخالفة منها حيث ستستمر الحملة بشكل دوري ومستمر في جميع مناطق ليبيا.

وأعطى الشلوي مهلة لمدة أسبوعين لجميع المحاجر لتسوية أوضاعهم مع المؤسسة وذلك بناء على طلب بعض المستثمرين.

وقال الشلوي: “انه لأول مرة في تاريخ المؤسسة تقام هذه الحملة”، مشددا “على حماية ثروات البلاد والحفاظ عليها من النهب وايقاف العبث مؤكدا بقوله ان اليوم لن يكون كالأمس”.

من جهته قال مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين ان “فروع ومكاتب المؤسسة في كل ربوع ليبيا مفتوحة وتستقبل جميع طلبات المواطنين والمستثمرين”، مضيفا انه “سيتم تطبيق القانون وهناك تسهيلات مع جميع القطاعات للمستثمرين الملتزمين مع المؤسسة”.

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