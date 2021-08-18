«الأرصاد الليبية»: تراجع نسبي في درجات الحرارة بالساحل الغربي

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الأربعاء، وخلال الأيام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “تراجع نسبي في درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب مناطق الساحل الغربي (من راس إجدير إلى الخمس)، حيث الحرارة القصوى على هذه المناطق وكذلك مناطق اقصى الساحل الشرقي تتراوح ما بين (32–35)مْ”.

وأضاف “تبقى مرتفعة نسبيا هذا اليوم على باقي المناطق حيت تسجل ما بين (35-42)مْ”.

وتابع “تتراجع درجات الحرارة تدريجيا بداية من يوم الغد علي أغلب مناطق الشمال بحيث تكون خلال معدلاتها الفصلية مع زيادة فى عامل الرطوبة”.

واستكمل “يتخلل الأجواء تكاثر للسحب من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر ودواخل الشمال الغربي مع احتمال هطول امطار خفيفة ومتفرقة”.