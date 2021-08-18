وزير الداخلية يبحث سير عمل مديرية أمن الخمس

طرابلس 18 أغسطس 2021 (وال) _ اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة “محمود سعيد” صباح اليوم الأربعاء مع مدير أمن الخمس “حسين البكور”، ورئيس مكتب شؤون الضباط “نبيل القماطي”.

وناقش المجتمعون، المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل داخل مديرية أمن الخمس، وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع مكتب شؤون الضباط بالوزارة.

وبدوره، أكد الوكيل على أهمية بذل الجهد من من قبل كافة مكونات مديرية أمن الخمس لحفظ الأمن داخل المدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. (وال _ طرابلس) هـ ع

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