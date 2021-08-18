رئيس الحكومة يشارك في تفعيل مشروعي البيانات السكانية والمعلومات الجغرافية المكانية

طرابلس 18 أغسطس 2021 (وال) _ شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد “عبدالحميد الدبيبة”، الهيئة العامة للمعلومات، تفعيل عدد من المشروعات المنفذة من قبلها.

هذا وحضر الفاعلية التي أقيمت أمس الثلاثاء، في طرابلس، وزيرا الدولة للاتصال والشؤون السياسية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيسه، وأمين مجلس التخطيط الوطني، وعدد من المهتمين بهذا المجال.

ومن جهته، أكد رئيس الحكومة على ضرورة البدء الفعلي في المشاريع التقنية اللازمة للدولة مثل هذه المشاريع، وكذلك ضرورة تحديث القانون رقم 4 لسنة 1993 المنظم لقطاع المعلومات، وأصدر تعليماته للعمل على تقديم مقترح قانون جديد.

وبدوره، أوضح رئيس هيئة المعلومات السيد “عبدالباسط الباعور” أن الهيئة ستبدأ فعليًا في تفعيل مشروع التقرير الوطني السادس للتنمية البشرية، وكذلك مشروع البنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية، والذي توقف العمل بها منذ العام 2009م والذي يعد من المشاريع الوطنية اللازمة لكل دولة.

يذكر أن الهيئة، قدمت عددًا من العروض الضوئية المتعلقة بالمشاريع، المزمع تفعيلها وفتح باب النقاش الفني مع المختصين والمهتمين. (وال _ طرابلس) هـ ع

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