الزناتي يبرم مذكرة تفاهم مع تركيا بمجالات تجهيز وإدارة وتشغيل مستشفيات ومراكز عزل

ليبيا – أبرمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة التركية مذكرة تفاهم في مجالات تجهيز وإدارة وتشغيل بعض المستشفيات ومراكز العزل في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى توقيع المذكرة من جانب الوزير علي الزناتي والوزير التركي فخر الدين قوجة، مبينًا أنها نصت على التعاون والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية، خاصة فيما يخص تطوير خدمات الرعاية الصحية ومكافحة وباء كورونا.

وتابع البيان: إن هذا التعاون يأتي حرصًا من الجانبين على تعميق التعاون والشراكة في إطار تعزيز العلاقات الودية التي تمليها العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ودعمها على أساس المنفعة المتبادلة في المجال الصحي.

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