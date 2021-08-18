كورونا.. ليبيا تسجل أقل معدل وفيات يومي منذ 19 يوليو

سجلت ليبيا، الأربعاء، أقل معدل للوفيات بفيروس كورونا، منذ 19 يوليو الماضي، بواقع 12 حالة.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض، في تحديثه اليومي، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى ثلاثة آلاف و968 حالة.

وسجل المركز، 2,325 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافت 860 حالة من المرض، فيما بلغت النسبة المئوية للحالات المصابة 28%.

وأضاف المركز، أن عدد الإصابات بلغ 289 ألفًا و219، إثر تسجيل 2,325 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار إلى أن أعداد المتعافين ارتفعت إلى 209 آلاف و411، بعد تماثل 860 مريضًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت قراريْن موجهيْن إلى وزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية؛ لرفع الحظر الجزئي اعتبارًا من 14 أغسطس في جميع المدن الليبية.

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