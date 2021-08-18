وزارة المواصلات تقف على مشروع صيانة الطريق الساحلي

مسلاتة 18 أغسطس 2021 (وال) _ قام وفد مكون من الجهات الفنية بوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية لموقع مشروع صيانة الطريق الساحلي (قطاع بوابة كعام – مدخل مدينة مسلاتة)؛ للوقوف على الأشغال الجارية و لمتابعة سير بنود الأعمال للمشروع.

وهذا وكان الوفد متكون من رئيس جهاز تنفيد مشروعات المواصلات المهندس “سامي العبش”، و رئيس مصلحة الطرق والجسور المهندس حسين سويدان.

واستقبل الوفد، رئيس مجلس الإدارة لشركة الأشغال العامة مصراتة المهندس “علي بن تركية”، والمدير التنفيذي للمشروع المهندس مفتاح أبوشيبة، وبحضور مكتب الجامعة للاستشارات الهندسية وهي الجهة المشرفة على المشروع. (وال _ مسلاتة) هـ ع

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