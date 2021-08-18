العرادي: قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب هو والعدم سواء

ليبيا – أكد القيادي بجماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي أن قانون انتخاب الرئيس الذي توافق عليه مجلس النواب هو والعدم سواء لأن المجلس منعدم بالمحكمة العليا.

العرادي كتب في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالعتها صحيفة المرصد: “بكل بساطة، على أي سند من الإعلان الدستوري أصدر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس؟ إن استند القانون على مقترح فبراير فإن المرة الوحيدة التي ورد فيها مصطلح مقترح فبراير كان بالتعديل السابع من الإعلان”.

وتابع كاتبًا: “بالفقرة 11 من التعديل وهذه الفقرة حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الحكم رقم 61/17ق بعدم دستوريتها وكافة الآثار المترتبة عليها، وإن كان قانون انتخاب الرئيس استند على تعديل دستوري صدر في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014 و17 ديسمبر 2015 فهو والعدم سواء”.

وأضاف العرادي: “مجلس النواب منعدم بأحكام المحكمة العليا، وهو عبارة عن سلطة أمر واقع مثله مثل المؤتمر الوطني العام، ولا وجود دستوري لهما، وإن كان السند الدستوري صدر بعد 17 ديسمبر 2015 فإن الاتفاق السياسي الذي أعاد ولادة مجلس النواب في إطار تسوية يلزمه وعليه التقييد بنصوصه”.

وواصل العرادي: “أي أن إصدار القانون يتطلب تعديلًا دستوريًا وفق المادة 12 من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي والقانون يصدر وفق المادة 23 من الاتفاق، والأرجح أن هناك دولًا إقليمية تدفع المستشار عقيلة وتدعمه في هذا الاتجاه، ولكن القوى الناعمة والخشنة المحلية لن تسمح بانفراده”.

وأضاف: إن هذه القوى لن تسمح للمستشار بالانفراد في أمر يتطلب أما الالتزام بما تنص عليه الوثائق الدستورية النافذة أو من خلال تسوية سياسية جديدة. مستكملًا: “حتى لو افترضنا وجود سند دستوري نافذ استند عليه هذا القانون فإن إقراره يتطلب نسبة موصوفة بأغلبية 120 عضوًا على الأقل”.

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