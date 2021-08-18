«الكبير» يناقش «تحريك عجلة الاقتصاد» مع وزير النفط

التقى الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال بقرار من مجلس النواب، في مكتبه مع المهندس محمد أحمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال بيان صادر عن المصرف: “يأتي هذا اللقاء ‏في إطار دعم قطاع النفط وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية ومناقشة قضايا متعلقة بالقطاع وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني”.

وكان الكبير، قد استقبل أمس الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة نيكولاس هوبتون، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وحسب بيان نشرته صفحة مصرف ليبيا المركزي عبر حسابها الرسمي بفيسبوك: “شهد اللقاء، الذي عُقد بمكتب الكبير، مناقشة عديد المسائل المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي”.

كما تناول الطرفان تبادل وجهات النظر ذات الاهتمام المشترك منها الميزانية، وسير المشاريع التنموية ومجابهة جائحة «كورونا» والانتخابات المقبلة.