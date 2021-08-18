المنصوري: منفذ رأس جدير يعاني عدم توفر شركة نظافة ما تسبّب في تراكم النفايات

قال مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية بمنفذ رأس جدير مختار المنصوري، الثلاثاء، “نتجهز لفتح منفذ رأس جدير غدا الخميس، ونتوقع أن تكون البداية للحركة التجارية بعد التسهيلات المتاحة أمام الحالات الإنسانية والمرضى التي لم تتوقف”.

المنصوري، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “المنفذ يعاني عدم توفر شركة نظافة ما تسبّب في تراكم النفايات، ولا نفضل فكرة الاعتماد على المنفذ في إجراء التحاليل، لأنها تخلق الفوضى وتؤخر المسافرين وتعرقل الحركة”.

وتابع: “لدينا طرق بديلة يمكن العمل بها إلى حين الانتهاء من تشغيل المعمل الخاص بالمنفذ من خلال الشركة الموردة وتدريب كادر للعمل به، منها تأخير المشتبه في إصابتهم أو من تظهر عليهم علامات مرضية بعض الوقت إلى حين ظهور نتائج التحاليل، ومن ثَمّ اتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات”.

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