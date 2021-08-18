إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة للنفط تبحث تقديم الدعم لجامعة الخليج

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع عضو مجلس النواب عامر نصر ومدير مكتب العمل بخليج السدرة صالح العصران دعم إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، لجامعة الخليج وتوفير بعض الامكانيات التي تسهل عمل الجامعة بكلياتها المختلفة.

وأكد صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط ومن خلال إدارة التنمية المستدامة، ستعمل على تقديم الخدمات قدر الإمكان ووفق الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا أنها لطالما عملت على الاستجابة وحل بعض المختنقات في المدن القريبة من عملياتها النفطية .

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