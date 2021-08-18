“المنصوري”: نستعد لفتح منفذ راس اجدير.. ونتوقع البداية بالحركة التجارية

أعلن مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية بمنفذ رأس جدير مختار المنصوري، أنه يتم التجهيز لفتح منفذ رأس جدير غدا الخميس، متوقعًا أن تكون “البداية للحركة التجارية بعد التسهيلات المتاحة أمام الحالات الإنسانية والمرضى التي لم تتوقف”.

وقال «المنصوري»، في تصريح خاص لفواصل، اليوم الأربعاء، إن منفذ رأس جدير “يعاني عدم توفر شركة نظافة ما تسبّب في تراكم النفايات”.

وأضاف مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية بمنفذ رأس جدير؛ “لا نفضل فكرة الاعتماد على المنفذ في إجراء التحاليل، لأنها تخلق الفوضى وتؤخر المسافرين وتعرقل الحركة”.

وأوضح «المنصوري» أنه “لدينا طرق بديلة يمكن العمل بها إلى حين الانتهاء من تشغيل المعمل الخاص بالمنفذ من خلال الشركة الموردة وتدريب كادر للعمل به، منها تأخير المشتبه في إصابتهم أو من تظهر عليهم علامات مرضية بعض الوقت إلى حين ظهور نتائج التحاليل، ومن ثَمّ اتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كان قد أصدر تعليماته إلى وزيري الداخلية والمواصلات بفتح المنافذ البرية وإعادة حركة الملاحة الجوية مع جمهورية تونس إبتداءً من غدًا الخميس، مع التشديد على ضرورة الأخذ بكافة التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأفاد خطاب الدبيبة الموجه إلى الوزيرين:” بإن قراره جاء بناء على توصيات لجنة متابعة أوضاع العالقين في تونس، بشأن ضرورة فتح المعابر البرية والجوية تقديرا للظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء”.

وأضاف الخطاب:” عليه نفيدكم بتعليمات رئيس الحكومة التي تقضي نكم العمل على إعادة حركة الملاحة الجوية بين المطارات الليبية والتونسية، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مع الأخذ بكافة التدابير الاحترازية المتخذة”.