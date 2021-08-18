وفاة عضو مجلس الدولة محمد التائب

توفي عضو المجلس الأعلى للدولة محمد التائب، اليوم الأربعاء.

ونعى المجلس الأعلى للدولة التائب قائلا إن الراحل «أحد الشخصيات الوطنية، ومشهود له بالتفاني في عمله، وسعيه الدائم لخدمة وطنه طيلة عمله بالمجلس» وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته بموقع «فيسبوك».

وجاء في النعي «في هذا المصاب الأليم؛ يتقدم المجلس الأعلى للدولة بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد، وجميع زملائه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».

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