ليبيا الان

وفاة عضو مجلس الدولة محمد التائب

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توفي عضو المجلس الأعلى للدولة محمد التائب، اليوم الأربعاء.

ونعى المجلس الأعلى للدولة التائب قائلا إن الراحل «أحد الشخصيات الوطنية، ومشهود له بالتفاني في عمله، وسعيه الدائم لخدمة وطنه طيلة عمله بالمجلس» وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته بموقع «فيسبوك».

وجاء في النعي «في هذا المصاب الأليم؛ يتقدم المجلس الأعلى للدولة بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد، وجميع زملائه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • هل مت المعقول ان يقبل اى وطنى ان يكون عضوا فى المجلس الاعمى لهدم الدولة مجلس ساقط شرعا منذ 2017 ومع ذلك سمح هذا التائب لنفسه باستحلال مال الدولة كراتب له ومكافآت لعاطل مثله قال تعالى :-
    وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ 26 يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ 27 مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ۜ 28 هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ 29 خُذُوهُ فَغُلُّوهُ 30 ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ 31 ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

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  • كلام خرفان مثير للضحك فهل معقول ان يقبل اى وطنى ان يكون عضوا فى المجلس الاعمى لهدم الدولة مجلس ساقط شرعا منذ 2017 ويفولوا انه يتفانى فى عمله انه عمل شبطانى ومع ذلك سمح هذا التائب لنفسه باستحلال مال الدولة كراتب له ومكافآت لعاطل مثله قال تعالى :-
    وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ 26 يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ 27 مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ۜ 28 هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ 29 خُذُوهُ فَغُلُّوهُ 30 ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ 31 ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

    رد

  • مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16 )

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