السيسي يبحث رفع قدرة شبكات الربط الكهربائي مع ليبيا وتوسيع المحطات القائمة

ليبيا – اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع ليبيا.

المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، أفاد بأن وزير الكهرباء استعرض آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً مع ليبيا، بما فيها الدراسات الحالية لرفع قدرة شبكات الربط بين البلدين الشقيقين وتوسيع المحطات القائمة بالفعل وإنشاء خطوط ربط جديدة.

كما استعرض الاجتماع مخطط التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في مجال المحطات العائمة لتوليد الكهرباء، والتي تهدف لتزويد تلك الدول بالطاقة بشكل سريع وقدرة عالية.

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