أبوجناح في زيارة لمصلحة الجوازات والجنسية في طرابلس

أجرى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمقر مصلحة الجوازات والجنسية في طرابلس، للوقوف على احتياجاتها والاطلاع على سير العمل في المصلحة.

والتقى أبوجناح خلال الزيارة برئيس المصلحة ومدراء إداراتها ومعظم الضباط العاملين بها، للاستماع إلى ملاحظاتهم حول آلية سير العمل والوقوف على أوضاعهم.

وأكد أبوجناح على ضرورة دعم كافة الأجهزة الأمنية وتسهيل إجراءات المواطنين لاستخراج الجواز الإلكتروني الذي يعد حقا أصيلا لكل مواطن في جميع أنحاء البلاد، معلنا أن الحكومة ستعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تقف عائقا أمام عمل المصلحة، لكي تستطيع تقديم خدماتها لكافة المواطنين بسهولة وسلاسة دون أي عوائق أو عراقيل تقف أمام الطرفين.

واعتبر نائب رئيس الحكومة، أن مصلحة الجوازات والجنسية من أهم مرافق وزارة الداخلية وركائزها، متعهدا ببذل جهوده للوقوف مع المصلحة والنهوض بها مجددا، وتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات من حكومة الوحدة الوطنية.