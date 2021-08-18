مدافعاً عن الميليشيات والمرتزقة.. الحداد من أنقرة: مطالب اللجنة العسكرية لا تخدم حالة السلم السياسي والمجتمعي

أصدر منتحل صفة “رئيس الأركان العامة” محمد الحداد، اليوم الثلاثاء، بياناً، قال فيه: “نثمن ما حققته لجنة 5+5 العسكرية من إنجازات ساهمت في خفض مستوى التوتر وخطاب الكراهية بين أبناء الوطن الواحد وخلق مناخ مناسب لنقاش سياسي بين الفرقاء، حيث أشرفت على عودة أعداد من المحتجزين من الطرفين إلى أهلهم وذويهم، وساهمت في فتح الطريق الساحلي لتسهيل حركة تنقل المواطنين بين شرق البلاد وغربها”، بحسب قوله.

الحداد، وفي بيانه الذي أصدره وهو موجود في تركيا، أضاف: “وإذ نقترب من موعد الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر نتفاجأ بانحراف لجنة 5+5 عن مارها المهني والفني المرسوم وتدخلها في الشؤون السياسية المناطة حصرأ بالسلطة التنفيذية القائمة، هذه التدخلات المرفوضة وغير المهنية لها انعكاسات سلبية على مهام المجلس الرئاسي باعتاره القائد الأعلى الوحيد وعلى مهام حكومة الوحدة الوطنية المناط بها إدارة الشأن العام وحدها دون غيرها”، بحسب قوله.

وتابع: “نحن نستغرب خطوات هذه اللجنة وخطاباتها الأخيرة التي فد يفسرها الكثير من المهتمين بالشأن الوطني والسياسي بأن دورها أصبح كسلطة جديدة فوق السلطات الوطنية القائمة، نذكر من أهمها والتي طالت وخلقت جدل كبير بين فئات عريضة من أبناء الشعب اللببي ومؤسساته، طلبها تعين وزير دفاع على الفور رغم أننا نعلم قصر المدة المتبقية وصعوبة الاتفاق على شخصية في هذا الزمن القصير، كما تناولت خطاباتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية القائمة وفقا للتشريعات التي كان معمولا بها في زمنها وأغفلت الجهود الكبيرة التي قامت بها بعضها في مكافحة الإرهاب والجريمة وساهمت في الاستقرار الأمني”، بحسب قوله.

وتابع: “حتى نبدد المخارف الناشنة عن هذه الخطابات فأننا نطلب من القائد الأعلى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع التدخل بوقف هذه التجاوزات التي لا تخدم حالة السلم السياسي والمجتمعي، وبأن يكون عملها مهنيا طبقا لسياسات هذه السلطات القائمة”، بحسب قوله.

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