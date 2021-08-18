«الحويج» يطالب بتحديد أسعار بيع السلع الأساسية بالمنطقة الغربية

وجَه وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، تعليماته إلى مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية، بإعداد مقترح تحديد أسعار بيع السلع الأساسية وذلك خلال اجتماعاً عقده بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 م في إطار متابعة سير العمل بالمراقبات.

وأكد الوزير خلال الاجتماع ان الوزارة تحرص على تنفيذ مهامها المناطة بها في كافة المدن والمناطق عن طريق المراقبات وتحديد أولوياتها في متابعة الأنشطة التجارية ومراقبة الأسعار وانسياب السلع بالسوق المحلي وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية.

وشدد على ضرورة اضطلاع المراقبات بمهامها وتحمل مسؤولياتها في تحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطن.

كما ناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه المراقبات في أداء عملها وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها تذليل العقبات وتطوير أداء المراقبات بالمناطق.